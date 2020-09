Austrálska ekonomika sa dostala sa do recesie prvýkrát od roku 1991

Canberra 2. septembra (TASR) - Austrálska ekonomika zaznamenala v 2. štvrťroku pre koronakrízu rekordný pokles a dostala sa do recesie prvýkrát za takmer 30 rokov.



Hrubý domáci produkt (HDP) sa za tri mesiace od apríla do júna v medzikvartálnom porovnaní prepadol o 7 %, uviedol austrálsky štatistický úrad. To bolo najprudšie zníženie HDP od začiatku zaznamenávania údaju v roku 1959. Ekonómovia počítali s poklesom o približne 6 %.



V 1. štvrťroku si austrálska ekonomika pohoršila o 0,3 %, takže sa prvýkrát od roku 1991 dostala do recesie definovanej ako dva medzikvartálne poklesy po sebe. Austrálii sa podarilo vyhnúť recesii aj počas finančnej krízy z roku 2008 ako jedinej krajine spomedzi členských štátov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).



Dôvodom prudkej kontrakcie v 2. kvartáli bol predovšetkým strmý pád súkromnej spotreby. Výdavky domácností na spotrebu klesli o 12,1 %.



"Toto je katastrofálny deň pre Austráliu," komentoval správu štatistického úradu premiér Scott Morrison v parlamente. Dodal, že ekonomiku spustošila pandémia ochorenia COVID-19.