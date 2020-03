Canberra 23. marca (TASR) - Austrálska vláda oznámila druhý balík na podporu ekonomiky počas krízy spôsobenej šírením nového koronavírusu. Spolu s prvým balíkom a podporou zo strany centrálnej banky dosiahla oznámená pomoc ekonomike do dnešných dní takmer 190 miliárd austrálskych dolárov (AUD).



Austrálsky premiér Scott Morrison informoval, že druhý balík pomoci určený najmä na podporu firiem a udržanie pracovných miest dosahuje hodnotu 66 miliárd AUD (36,21 miliardy eur). Ak sa pripočítajú prvé opatrenia v hodnote 17,6 miliardy AUD oznámené pred týždňom a kroky centrálnej banky (znížila hlavnú úrokovú sadzbu na historické minimum a oznámila prvý program kvantitatívneho uvoľňovania v histórii), celkový objem pomoci dosiahol 189 miliárd AUD. To predstavuje 9,7 % hrubého domáceho produktu (HDP) krajiny.



Súčasťou druhého balíka ekonomických stimulov je aj finančný príspevok malým a stredným firmám do 100.000 AUD a na podporu niektorých domácností 750 AUD. Približne polovicu z tých, ktorí majú na finančný príspevok nárok, predstavujú dôchodcovia. Morrison zároveň dodal, že vláda pripravuje aj ďalší balík.



(1 EUR = 1,8226 AUD)