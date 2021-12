Austrálske aerolínie Qantas plánujú vynoviť domácu flotilu airbusmi

Sydney 16. decembra (TASR) - Austrálske aerolínie Qantas Airways sa rozhodli pre Airbus ako kľúčového dodávateľa nových lietadiel určených pre domáci trh. Európsky výrobca tak zaznamenal tento týždeň ďalší významný kontrakt, na druhej strane je to zlá správa pre americký Boeing, najmä pre jeho lietadlá 737MAX.



Aerolínie Qantas informovali, že plánujú kúpiť od Airbusu 20 lietadiel A321XLR a 20 strojov A220-300 s opciou na kúpu ďalších 94 lietadiel. S dodávkami by sa malo začať v polovici roka 2023, pričom Qantas očakáva, že starnúcu flotilu boeingov nahradia do roku 2033. Aerolínie zároveň dodali, že od nových lietadiel si sľubujú najmä zníženie emisií skleníkových plynov.



Pre Airbus to znamená ďalšiu dobrú správu v tomto týždni, keďže v ňom už podpísal predbežnú dohodu so singapurskou spoločnosťou Singapore Airlines o predaji siedmich nákladných lietadiel A350F. Aj tieto lietadlá nahradia vo flotile Singapore Airlines staršie boeingy 747-400F.



Na druhej strane, rozhodnutie spoločnosti Qantas v prospech Airbusu znamená výraznú stratu pre lietadlá 737MAX od Boeingu. Tieto stroje zaznamenávali solídne predaje po tom, ako sa lietadlo po takmer dvoch rokoch od celosvetového uzemnenia v marci 2019 vrátilo do prevádzky. Ako prvé schválili návrat 737MAX do prevádzky úrady v USA, a to v decembri 2020, neskôr povolenie dala Európska únia, Kanada a ďalšie štáty a začiatkom tohto mesiaca aj Čína. Krok Qantasu zároveň znamená, že Boeing opäť stratí časť trhu s lietadlami s úzkym trupom v prospech Airbusu.