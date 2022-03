Austrálsky zákaz exportu oxidu hlinitého a rúd zvyšuje ceny hliníka

Canberra 21. marca (TASR) - Austrálsky zákaz vývozu oxidu hlinitého (Al2O3) do Ruska zvyšuje tlak na hliníkového giganta United Rusal International, a tiež ceny tohto najpoužívanejšieho základného kovu.



Ceny hliníka stúpli a akcie spoločnosti Rusal so sídlom v Moskve klesli po tom, čo austrálsky premiér Scott Morrison v nedeľu (20. 3.) oznámil okamžitý zákaz vývozu Al2O3. Austrália dodáva Rusku takmer 20 % oxidu hlinitého, kľúčovej zložky na výrobu hliníka. A zakázala aj vývoz hliníkových rúd vrátane bauxitu do krajiny.



A hoci hliník nebol terčom sankcií, Rusal, ktorý potrebuje bauxit a oxid hlinitý na zásobovanie svojich závodov, čelí problémom vo svojich dodávateľských reťazcov, keďže Rusko sa izoluje od svetovej ekonomiky. Zásoby kovu, ktorý sa používa vo všetkom od plechoviek cez lietadlá až po okenné rámy, sa míňali už predtým, ako vojna na Ukrajine priviedla komoditné trhy do chaosu.



Rusko je kľúčovým dodávateľom hliníka na trhy vrátane Turecka, Číny a Japonska a hrozí, že zákaz ešte viac zvýši inflačný tlak na globálnu ekonomiku.



Cena hliníka v pondelok vyskočila až o 5,1 % na 3554 USD (3228,56 eura) za tonu. Neskôr hliník svoje zisky skorigoval a o 9.57 h miestneho času sa na londýnskej burze kovov obchodoval za 3504 USD/tona.



Ceny hliníka dosiahli rekord začiatkom tohto mesiaca a od začiatku roka vzrástli o 25 %. Akcie Rusalu na burze v Hongkongu klesli o 5,4 %.



Rusal vo vyhlásení uviedol, že vyhodnocuje vplyv zákazu. Vlastní pritom 20-percentný podiel v spoločnosti Queensland Alumina, ktorú prevádzkuje ťažobný koncern Rio Tinto Group, a má tak nárok na rovnaký podiel produkcie. Je tak pravdepodobné, že Rio Tinto bude tento kov zatiaľ dodávať Rusalu, pokiaľ to vláda priamo nezakáže.



(1 EUR = 1,1008 USD)