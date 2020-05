Austrian Airlines plánujú zrušiť 15 percent pracovných miest

Viedeň 7. mája (TASR) - Rakúska letecká spoločnosť Austrian Airlines, ktorá požiadala vládu o finančnú pomoc v hodnote vyše 700 miliónov eur, plánuje zrušiť do roku 2023 približne 1100 pracovných miest.



Plánované prepúšťanie predstavuje zhruba 15 % z celkového počtu takmer 7000 zamestnancov. Aerolínie okrem toho plánujú počas uvedeného obdobia znížiť mzdy o 13 %, uviedla agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na informácie rakúskej agentúry APA.



APA citovala zdroj oboznámený so závermi Dozornej rady Austrian Airlines. Tá sa zišla v stredu (6. 5.), aby prerokovala možnosti pre spoločnosť, ktorú podobne ako ďalšie aerolínie poškodila pandémia nového koronavírusu. Mimoriadne opatrenia, ktoré štáty zaviedli s cieľom spomaliť šírenie nového koronavírusu, postihli najmä letecký sektor. Lietadlá boli uzemnené a spoločnosti približne od polovice marca nemajú prakticky žiadny príjem.



Spoločnosť Austrian Airlines už požiadala vládu o pomoc v objeme 767 miliónov eur. Rakúska vláda však výmenou za poskytnutie pomoci žiada záruky udržania pracovných miest a zároveň trvá na tom, aby základňa aerolínií zostala vo Viedni.



O finančnej pomoci rokuje aj materská spoločnosť rakúskych aerolínií, ktorou je nemecká Lufthansa. Jej vedenie v súčasnosti diskutuje o podpore v hodnote približne 10 miliárd eur s nemeckou, ako aj belgickou, rakúskou a švajčiarskou vládou. Ako uviedol šéf Lufthansy Carsten Spohr, očakáva, že k dohode by mohlo dôjsť už čoskoro.