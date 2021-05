Austrian Airlines vykázali v 1. kvartáli stratu vyše 100 miliónov eur

Viedeň/Schwechat/Frankfurt nad Mohanom 1. mája (TASR) - Rakúska letecká spoločnosť Austrian Airlines (AUA) pre pretrvávajúce pandemické opatrenia otvorila tento rok so stratou a výrazným prepadom počtu cestujúcich.



Od začiatku roka do konca marca prepravili aerolínie 308.000 cestujúcich, čo predstavuje až 84-percentný prepad v porovnaní s 1,9 milióna v rovnakom období minulého roka. Tržby AUA sa v 1. kvartáli medziročne znížili o 79 % na 61 miliónov eur. Prevádzková strata dosiahla 106 miliónov eur. V rovnakom období minulého roka dosiahla prevádzková strata, očistená o predaj a zmeny hodnoty lietadiel, 136 miliónov eur.



Zotavenie leteckej dopravy napreduje pomalšie, než sa očakávalo, no podľa šéfa AUA Alexisa von Hoensbroecha má spoločnosť ešte manévrovací priestor. Jeho udržanie si však bude vyžadovať rýchle uvoľnenie cestovných obmedzení. To bude pre letnú sezónu rozhodujúce a AUA plánuje v letnom letovom pláne postupne pridávať nové linky. V lete by mala spoločnosť lietať do stovky cieľov, ťažiskom budú turistické destinácie.



AUA v marci ohlásila pritvrdenie úsporného programu a s ním zrušenie ďalších stoviek pracovných miest, čo však nebude možné len s pomocou prirodzenej fluktuácie zamestnancov. Na konci marca mali aerolínie 6314 pracovníkov, pričom 629 miest (9 %) mohli zrušiť práve vďaka fluktuácii. Podľa manažmentu AUA je predĺženie režimu kurzarbeit do roka 2022 nevyhnutné.



AUA v minulom roku vykázala prevádzkovú stratu zhruba pol miliardy eur. Po očistení o amortizáciu lietadiel išlo o sumu 469 miliónov eur, bez očistenia o 529 miliónov eur. Po odpočítaní štátnej dotácie 150 miliónov eur dosiahla očistená prevádzková strata 319 miliónov eur.