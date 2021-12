Predaj áut v EÚ klesol v novembri o pätinu

Brusel 17. decembra (TASR) - Predaj áut v Európskej únii pokračoval v poklese aj v novembri, už piaty mesiac po sebe, tempo poklesu sa však v porovnaní s októbrovým vývojom výrazne spomalilo. Na druhej strane, bol to najslabší november v histórii meraní. Poukázali na to v piatok zverejnené údaje Európskeho združenia výrobcov automobilov (ACEA).



V novembri klesol predaj áut v EÚ medziročne o 20,5 % na 713.346. Na porovnanie, v októbri pokles dosiahol 30,3 %. Napriek spomaleniu poklesu to stále znamená prepad predaja o dvojciferné hodnoty, a navyše bol to najslabší predaj za mesiac november od začatia evidovania príslušných údajov v roku 1993.



Pod novembrové výsledky sa podpísal najmä vývoj na kľúčových trhoch, keď na troch z nich dosiahol pokles dvojciferné hodnoty. Najväčší pokles evidovalo Nemecko, až 31,7 %. Nasledovalo Taliansko, kde sa predaj nových áut znížil o 24,6 %. V Španielsku klesol predaj v novembri medziročne o 12,3 %. Pokles predaja zaznamenalo aj Francúzsko, bol však podstatne miernejší a dosiahol 3,2 %.



Rast predaja áut zaznamenali podľa ACEA v rámci EÚ iba tri trhy. Boli nimi Bulharsko, Slovinsko a Írsko.



Za 11 mesiacov roka predaj klesol o 0,04 %, čo znamená prvý pokles v rámci predaja počas roka. Za desať mesiacov bol ešte zaznamenaný rast, a to o 2,2 %. Výsledky naďalej do veľkej miery ovplyvňujú problémy v produkcii v dôsledku pokračujúceho nedostatku kľúčových komponentov.