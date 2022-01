Autá by mohli v prechodnom období parkovať na chodníku, tvrdí koalícia

Bratislava 19. januára (TASR) – Motorové vozidlá by mohli v prechodnom období parkovať na chodníku podľa doterajších pravidiel. Táto úprava by mala umožniť mestám a obciam získať čas na vyriešenie nedostatku parkovacích miest. Vyplýva to z návrhu zákona o cestnej premávke, ktorý na februárovú schôdzu Národnej rady (NR) SR predložili koaliční poslanci.



Cieľom návrhu je umožniť vybraným motorovým vozidlám od účinnosti zákona, ktorá sa navrhuje dňom vyhlásenia, do 31. marca 2024 parkovanie na chodníku za pravidiel, ktoré platia do 28. februára tohto roka. Na základe najnovšej úpravy, ktorá nadobudne účinnosť 1. marca 2022, totiž došlo k zániku možnosti pre vybrané motorové vozidlá (neprevyšujúce 3,5 tony, okrem bicyklov a motocyklov) parkovať na chodníku priľahlom k ceste pri zachovaní voľného priestoru 1,5 metra.



"V mimoriadne exponovaných lokalitách spôsobí táto nová úprava mnohým obciam, respektíve mestám a mestským častiam parkovací kolaps, keďže vzhľadom na počet áut tieto jednotky územnej samosprávy jednoducho nemajú a do tejto doby nestihnú vytvoriť nové parkovacie miesta, respektíve vyznačiť dopravné značenie, ktoré umožní parkovanie na chodníkoch," podotkli predkladatelia v dôvodovej správe.