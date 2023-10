Autá i motorky medzi Bratislavou a Košicami bude voziť nočný rýchlik

Bratislava 6. októbra (TASR) - Autá či motorky bude na trase Bratislava - Košice a späť od 15. októbra voziť nočný rýchlik. Ide o náhradu za autovlak, ktorý bol zrušený pre modernizáciu a elektrifikáciu trate v úseku Bánovce nad Ondavou - Humenné. Informoval o tom hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Tomáš Kováč.



Nočný rýchlik s autovozňom bude z Košíc do Bratislavy vyrážať o 23.45 h, naložiť vozidlá v stanici Košice bude možné od 21.40 h do 21.50 h. V opačnom smere, teda z Bratislavy do Košíc, bude nočný autovlak vyrážať o 22.57 h, vykládka v stanici Košice bude možná od 5.05 h do 5.25 h, vlak potom už bez autovozňa bude pokračovať do Strážskeho.



V autovozni možno odviezť na dolnej plošine vozidlá s výškou maximálne 1,55 metra a na hornej plošine vozidlá s maximálnou výškou dva metre.