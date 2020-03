Aj pri jazde autom je dobré dodržiavať niektoré pravidlá

Bratislava 26. marca (TASR) - Celý svet je zasiahnutý pandémiou nového koronavírusu. Najjednoduchšou radou je zostať v bezpečí doma, avšak nie vždy sa to dá a treba jazdiť autom. Aj v takom prípade však je nutné dodržiavať určité pravidlá.



"Hlavným pravidlom je obmedziť kontakt s ostatnými na minimum. Pokiaľ je však niektorá z ciest nevyhnutná, chráňte sa. Ideálne nikam nejazdite. Pokiaľ už musíte niekam ísť, choďte sami, necestujte s nikým v aute. Pokiaľ je nutné mať spolujazdcov, vyvarujte sa ľudí s akútnymi príznakmi respiračného ochorenia, používajte respirátor, prípadne aspoň rúško. Zaznačte si kontakt na všetkých cestujúcich, aby ste ich mohli v prípade nákazy dohľadať a kontaktovať," načrtáva základné zásady, ktoré by si mal v súčasnosti každý osvojiť, vedúca lekárka Škoda Auto Jana Parmová.



Aj keď je osobné vozidlo vlastne taká mobilná izolačná jednotka, vďaka ktorej pri nutných cestách, ako sú potrebné nákupy potravín, drogérie či liekov, výrazne obmedzíte kontakt s ostatnými, dôležité je mať na pamäti, že riziká aj pri ceste autom stále trvajú.



"Keď už sa styku s ďalšími osobami nevyhnete a nevyhnutné je aj cestovanie autom, venujte sa intenzívne preventívnym hygienickým opatreniam. Všetky povrchy, ktorých sa dotknete, dezinfikujte pred jazdou aj po jazde, obzvlášť pokiaľ s niekým auto zdieľate alebo ste niekoho viezli," radí Parmová.



Dezinfekcia častí, ako volant, radiaca páka, ručná brzda, kľučky, držadlá alebo ovládacie prvky rádia napadnú takmer každého. Podľa lekárky nemalo by sa zabudnúť ani na páčky pod volantom (smerovky, stierače), ovládanie tempomatu, lakťovú opierku, ovládanie nastavenia sedadiel, rám dverí a kľučky z vonkajšej strany vozidla alebo napríklad držadlo batožinového priestoru. Tieto zásady platia dvojnásobne pre vodičov, ktorí prepravujú pasažierov.



Organizácia Consumer Reports na dezinfekciu radí využiť niektoré prostriedky, ktoré sú doma. Proti novému koronavírusu zaberá najmenej 70-percentný roztok alkoholu. Na čistenie dielov ho využívajú aj samotní výrobcovia automobilov a ich subdodávatelia. Alkoholom je možné utrieť aj samotné čalúnenie sedadiel a ďalšie mäkké povrchy vo vozidle.



"Zásadne vo vozidle nepoužívajte napríklad peroxid vodíka, ktorý pravdepodobne spôsobí poškodenie povrchov. Na dotykové displeje v autách nepoužívajte čističe obsahujúce čpavok," radia odborníci.



"Mimochodom, možno to motoristi netušia, ale mnohí z nich majú rúško vo svojej autolekárničke. V niektorých európskych krajinách totiž boli donedávna súčasťou jej povinnej výbavy, inde ešte povinné rúška sú. Pozrite sa teda do svojej autolekárničky, či v nej náhodou rúško nemáte," pripomína Parmová.