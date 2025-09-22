< sekcia Ekonomika
Akcie nemeckého Volkswagenu a Porsche klesli po varovaní pred ziskom
Akcie Porsche klesli v rannom obchodovaní vo Frankfurte nad Mohanom o 7,3 %, zatiaľ čo akcie VW sa znížili o 7 %.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 22. septembra (TASR) - Akcie nemeckého automobilového giganta Volkswagen (VW) a jeho dcérskej spoločnosti Porsche v pondelok prudko klesli po tom, čo výrobca luxusných vozidiel cez víkend vydal varovanie pred ziskom. TASR o tom informuje na základe správy DPA.
Akcie Porsche klesli v rannom obchodovaní vo Frankfurte nad Mohanom o 7,3 %, zatiaľ čo akcie VW sa znížili o 7 %. Dôvodom bolo oznámenie spoločnosti Porsche v piatok (19. 9.) večer o dodatočných nákladoch vo výške približne 1,8 miliardy eur v súvislosti s plánmi na reorganizáciu.
Šéf Porsche Oliver Blume najnovšie odhaduje prevádzkovú návratnosť zhruba na úrovni 2 %, čo je pokles z očakávanej marže 5 % až 7 %.
Výrobca športových automobilov, ktorého akcie boli nedávno vyradené z indexu DAX v dôsledku problémov, uviedol, že sa rozhodol opäť investovať do spaľovacích motorov pre slabý dopyt po elektrických vozidlách.
Varovanie pred ziskom však viedlo materskú spoločnosť Volkswagen a holdingovú spoločnosť Porsche SE k zníženiu vlastných prognóz zisku na tento rok.
Aj akcie ďalších nemeckých výrobcov automobilov v pondelok na začiatku obchodovania klesli, pričom akcie spoločností Mercedes-Benz sa znížili o 2,8 % a BMW o 2,2 %.
Podľa jedného obchodníka bolo rozhodnutie nevyhnutné, zatiaľ čo iní označili tento krok za veľký neúspech pre celý nemecký automobilový priemysel.
