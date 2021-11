Akcie Tesly klesli zhruba o 3 %

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Silver Spring 8. januára (TASR) - Akcie amerického výrobcu elektromobilov Tesla klesli v pondelok popoludní o 3 % po tom, ako generálny riaditeľ Elon Musk povedal, že predá 10 % svojho podielu na základe prieskumu, ktorý cez víkend uskutočnil na sociálnej sieti. Hodnota tohto podielu sa odhaduje na viac ako 20 miliárd USD (17,27 miliardy eur).Musk sa na Twitteri spýtal, či by mal predať 10 % svojich akcií Tesly. Až 57,8 % ľudí odpovedalo, že áno. Hlasovanie pritom spustil v čase, keď sú miliardári, ako je on, pod čoraz väčším tlakom Kongresu, aby platili vyššie dane.Epizóda, ktorú jeden analytik opísal ako „ďalšiu bizarnú telenovelu“, je najnovším príkladom problémov po často provokatívnych tweetoch jedného z najbohatších ľudí sveta.Musk napísal, že nedostáva plat vo forme financií, ale vo forme akcií Tesly. Takže bude nútený predať ich, aby zaplatil značné dane. Ak šéf Tesly, ktorý pravidelne využíva Twitter na zverejnenie nečakaných oznámení alebo komentárov splní, čo vyhlásil, zarobí veľa peňazí.Podľa analytika Daniela Ivesa z Wedbush Securities vlastní približne 23 % akcií Tesly. Časopis Forbes odhaduje hodnotu Muskovho majetku na viac ako 310 miliárd USD. Špekuluje sa, že na daniach by mal zaplatiť 10 miliárd USD.Mnohí analytici z Wall Street predpokladali, že Musk predá takmer 5 % svojho podielu, ale ani zdvojnásobenie tohto čísla nevyvolá u neho alebo jeho firmy veľké obavy.Akcie Tesly rástli po tom, ako spoločnosť oznámila rekordný zisk za 3. štvrťrok 2021, pričom minulý týždeň dosiahli historické maximum 1229,91 USD za jednu. Tesla sa tak stala najhodnotnejším výrobcom automobilov na svete s trhovou kapitalizáciou viac ako 1 bilión USD. Ale v pondelok akcie spoločnosti zamierili nadol a do 19.00 h SEČ klesli o zhruba 3 %. Za celý rok sú však stále vyššie o takmer 60 %.Musk povedal, že navrhol predaj akcií, pretože niektorí demokrati tlačia na miliardárov, aby platili dane, keď cena akcií, ktoré držia, stúpne, aj keď žiadnu nepredajú. Výraz "nerealizované zisky" alebo aj "miliardárska daň" však bol odstránený z rozpočtu prezidenta Joea Bidena, o ktorom sa stále rokuje.(1 EUR = 1,1579 USD)