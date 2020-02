Akcie Tesly posilnili takmer o 20 %

New York 4. februára (TASR) - Akcie amerického výrobcu elektromobilov Tesla v pondelok (3. 2.) vyskočili o 19,9 %. To bol ich najprudší nárast od mája 2013. Dôvodom bolo, že firma Argus Research zvýšila cieľovú cenu akcie Tesla na 808 USD (730,16 eura) z 556 USD.



Argus Research uviedla ako dôvod svojho rozhodnutia dobré výsledky Tesly vo 4. kvartáli, ktoré prekonali očakávania Wall Street. Firma takisto zvýšila odhad zisku na akciu na 8,01 USD z 5,96 USD a očakáva zdvojnásobenie zisku do roku 2021.



Akcia Tesly sa po otvorení pondelkového obchodovania predávala po 717 USD a dostala sa až na rekordné maximum 786,14 USD. Akcia od začiatku roka posilnila o vyše 85 %. Trhová kapitalizácia automobilky aktuálne predstavuje vyše 140 miliárd USD.



"Náš pozitívny výhľad predpokladá pokračovanie rastu tržieb z predaja starších modelov Model S a Model X, rovnako ako vysoký dopyt po novšom vozidle Model 3, na ktorý vo 4. kvartáli 2019 pripadlo vyše 80 % produkcie," uvádza sa v analýze spoločnosti Argus Research. Firma dodala, že aj napriek minulým meškaniam produkcie, nedostatku súčiastok, vysokým nákladom na prácu a ďalším problémom by Tesla mala profitovať zo svojho dominantného postavenia na trhu elektromobilov, takže očakáva ďalšie zlepšovanie v roku 2020 aj neskôr.



(1 EUR = 1,1066 USD)