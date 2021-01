Akcionári PSA schválili fúziu so skupinou Fiat Chrysler

Paríž 4. januára (TASR) – Akcionári francúzskeho automobilového koncernu PSA v pondelok odobrili zlúčenie s taliansko-americkou skupinou Fiat Chrysler (FCA). Fúzia vytvorí štvrtého najväčšieho výrobcu áut na svete.



Šéf PSA Carlos Tavares uviedol, že akcionári na výročnom valnom zasadnutí konanom online takmer jednohlasne podporili fúziu. V decembri zlúčenie po niekoľkomesačnom skúmaní odobrila aj Európska komisia.



PSA so značkami Peugeot, Citroën, DS a Opel a FCA sa dohodli na fúzii v decembri 2019. Zlúčenie by sa malo podľa predchádzajúcich vyjadrení zrealizovať najneskôr do konca marca 2021.



Celkový odbyt Fiat Chrysler a PSA dosahoval pred koronakrízou 8,7 milióna vozidiel ročne a tržby 170 miliárd eur. Väčšími automobilovými skupinami boli v roku 2019 len Volkswagen, Toyota a Renault-Nissan.



Nový koncern sa bude volať Stellantis, čo je odvodené z latinského slova stella (hviezda). Medzi jeho značky budú patriť Peugeot, Citroën, DS, Opel, Chrysler, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, Abarth alebo Dodge.