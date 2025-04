Aston Martin znižuje pre clá vývoz áut do USA

Londýn 30. apríla (TASR) - Britská automobilka Aston Martin uviedla, že v dôsledku nových dovozných pravidiel „znižuje vývoz áut do USA“. Uviedla to potom, ako informovala o výsledkoch za 1. štvrťrok. Tie poukázali na výrazný pokles tržieb, strata pred zdanením však klesla zo zhruba 139 miliónov pod 80 miliónov libier. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters.



Na stretnutí s investormi predstavitelia automobilky Aston Martin uviedli, že v súčasnosti sa skôr snažia riešiť zásoby v USA, než pokračovať vo veľkom exporte na americký trh. „Pozorne monitorujeme vývoj situácie okolo amerických dovozných ciel a predbežne obmedzujeme vývoz do USA, pričom súbežne sa snažíme využiť zásoby na tomto trhu,“ povedal šéf automobilky Adrian Hallmark.



Aston Martin patrí k európskym automobilkám, ktoré v dôsledku obáv z vplyvu amerických ciel na dopyt po jej produktoch zaznamenali v posledných mesiacoch pokles akcií. Spojené štáty sa totiž na celkovom objeme predaja britskej automobilky podieľajú zhruba 30 %. V stredu však firma Aston Martin uviedla, že „vplyv ciel je zatiaľ neistý“.



Spoločnosť to uviedla po tom, ako zverejnila výsledky za 1. kvartál tohto roka. Ako informovala, tržby klesli o 13 % na 233,9 milióna libier (275,24 milióna eur). Strata pred zdanením sa však výrazne znížila. Zatiaľ čo v 1. kvartáli minulého roka dosiahla 138,9 milióna libier, za prvé tri mesiace tohto roka predstavovala 79,6 milióna libier.



(1 EUR = 0,8498 GBP)