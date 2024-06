Audi investuje do projektov elektromobilov v Mexiku miliardu eur

Mexiko 12. júna (TASR) - Nemecká automobilka Audi investuje miliardu eur do projektov v oblasti výroby elektrických áut v Mexiku. Uviedol to tento týždeň guvernér mexického štátu Puebla, kde sa závod Audi nachádza. Informovala o tom agentúra Reuters.



Investícia Audi, ktorá je jednou z dcérskych firiem Volkswagenu, by mala viesť k vytvoreniu 500 nových pracovných miest. V súčasnosti má Audi v Mexiku jeden závod, a to práve v meste San José Chiapa v štáte Puebla na juhu krajiny. Závod zamestnáva zhruba 5000 ľudí.



Spoločnosť Audi predala vlani 1,9 milióna áut, čo medziročne predstavuje zvýšenie o 17 %. Podporil ju vysoký dopyt v Európe, USA aj v Číne.



Ešte výraznejšie vzrástol predaj elektrických áut, ktorý dosiahol vyše 50 %. Napriek tomu podiel týchto vozidiel na celkovom predaji predstavoval iba 9,4 %. Firma Audi vlani predala 178.000 čisto elektrických áut, čo oproti roku 2022 znamená zvýšenie o 51 %.