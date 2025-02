Berlín 21. februára (TASR) - Nemecká automobilka Audi rozšíri výrobu v Severnej Amerike s dôrazom na modely, ktoré sú kľúčové pre zákazníkov v Spojených štátoch, uviedol v piatok generálny riaditeľ spoločnosti Gernot Döllner. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Automobilka buď postaví nový závod, alebo bude vyrábať v existujúcom závode skupiny Volkswagen (VW), povedal Döllner, podľa ktorého spoločnosť zverejní konkrétne plány ešte v tomto roku. Audi, člen skupiny Volkswagen, má jeden závod v Mexiku. O rozšírení výroby v Severnej Amerike uvažuje od roku 2023, k čomu automobilku podnietili daňové stimuly v rámci zákona o znížení inflácie, ktorý presadil bývalý americký prezident Joe Biden. Jeho nástupca Donald Trump teraz hrozí zavedením cla vo výške približne 25 % na všetok dovoz automobilov do USA. Finančný riaditeľ VW Arno Antlitz koncom januára pre Reuters uviedol, že koncern, ktorý má veľký závod v Mexiku a rozostavaný závod na výrobu batérií v Kanade, plánuje viac vyrábať v Spojených štátoch.



"Máme rôzne možnosti. Mohli by sme ísť do existujúcich závodov skupiny Volkswagen alebo by sme mohli vybudovať ďalšie kapacity," povedal šéf značky Audi Döllner, ktorý je zároveň členom predstavenstva skupiny Volkswagen. "Sme otvorení riešeniam a vyhodnocujeme rôzne možnosti. Rozhodnutie urobíme tento rok," dodal, pričom odmietol spresniť, či by sa nový závod nachádzal v USA. Uviedol len, že dôraz sa bude klásť na elektrické vozidlá a SUV.



Volkswagen má v USA závod v Tennessee, kde vyrába elektrický model ID.4 a dva modely SUV. Audi vlani predalo v USA necelých 197.000 vozidiel, čo predstavuje 11 % z celkového odbytu. Döllner zdôraznil, že plány na lokalizáciu výroby sa pripravovali dávno pred Trumpovým návratom do funkcie. "Máme dlhodobú stratégiu orientovanú na trh a potreby zákazníkov, a nie na krátkodobé zmeny," povedal.