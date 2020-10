Automobilka Hyundai Motor sa v 3. štvrťroku prepadla do straty

Soul 26. októbra (TASR) – Juhokórejská automobilka Hyundai Motor sa v 3. štvrťroku 2020 prepadla do straty. Jej výkon zaostal za odhadmi analytikov, ktorí jej predpovedali zisk. Dôvodom boli výdavky spojené s problémami jej motorov, ktoré ovplyvnili zisky.



Piata najväčšia automobilka na svete spolu s dcérskou spoločnosťou Kia Motors vykázala za tri mesiace do konca septembra čistú stratu vo výške 336 miliárd wonov (251,02 milióna eur). Analytici, ktorých oslovila spoločnosť Refinitiv, pritom očakávali zisk v priemere 1 bilión KRW.



Hyundai a Kia minulý týždeň uviedli, že ich príjmy v 3. štvrťroku budú odrážať náklady spojené s kvalitou motorov, a to v celkovej výške 3,36 bilióna wonov, z čoho náklady Hyundai predstavovali 2,1 bilióna KRW a Kia 1,26 bilióna KRW.



Obe automobilky majú už dlhšie problémy s motormi, pre ktoré museli viackrát zvolávať svoje vozidlá do servisov. Ide o chyby, ktoré zvyšujú riziko požiaru motora. Už ich preto vyšetrovali aj americké úrady.



Spoločnosť Hyundai v pondelok tiež oznámila, že zaznamenala prevádzkovú stratu vo výške 314 miliárd KRW a jej tržby v 3. kvartáli medziročne vzrástli o 2,3 % na 27,6 bilióna KRW.



„Výsledky v 3. štvrťroku odrážajú náklady na výdavky súvisiace s motormi, pretože spoločnosť prijala preventívne opatrenia na zaistenie bezpečnosti zákazníkov a pokrytie možného budúceho zvýšenia výdavkov na kvalitu,“ uviedol Hyundai vo vyhlásení.