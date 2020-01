Automobilka Rolls-Royce vlani zvýšila svoj predaj o 25 %

Londýn 7. januára (TASR) - Britský výrobca luxusných automobilov Rolls-Royce v utorok oznámil, že v roku 2019 zaznamenal nárast predaja o 25 %. Prispel k tomu solídny dopyt po jeho vôbec prvom SUV Cullinan len rok po jeho uvedení na trh.



Britská automobilka so 116-ročnou históriou, ktorú vlastní nemecký koncern BMW, v minulom roku 2019 predala rekordných 5152 automobilov v porovnaní so 4107 vozidlami rok predtým.



Generálny riaditeľ Torsten Müller-Ötvös, ktorý nastúpil do funkcie v roku 2018, vo svojom vyhlásení skonštatoval, že za tento úspech vďačí automobilka globálnemu dopytu po SUV Cullinan.



Dobré výsledky Rolls-Royce sú pozitívnou správou v čase, keď globálny automobilový priemysel stále zápasí s rôznymi problémami v dôsledku širšieho spomalenia hospodárstva, ktoré zasiahlo predaj automobiliek, ako sú Volkswagen alebo Ford Motor.



Najväčší podiel na vlaňajšom odbyte Rolls-Royce mala aj naďalej Severná Amerika, kde automobilka vygenerovala približne tretinu celkových tržieb. Nasledovali Čína a Európa.