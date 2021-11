Automobilky tvrdia, že zatiaľ nemajú problém s horčíkom

Berlín/Londýn 8. novembra (TASR) - Európski výrobcovia automobilov, ktorí už zápasia s globálnym nedostatku čipov, sa najnovšie snažia ubezpečiť akcionárov, že nedostatok horčíka zatiaľ nepredstavuje riziko pre ich výrobné plány.



Ale dodávatelia autokomponentov a priemyselné združenia varujú, že ak výrobcovia v Číne, ktorí sa podieľajú približne 85 % na celosvetových dodávkach horčíka, čoskoro nezvýšia tempo, automobilky môžu čeliť nedostatku tohto materiálu.



Samotní výrobcovia automobilov zvyčajne nenakupujú veľké množstvá horčíka. Ale firmy, ktoré im dodávajú kľúčové komponenty, ho vo veľkom využívajú, či už samostatne alebo v kombinácii s hliníkom na zníženie hmotnosti automobilov.



Odľahčenie vozidiel je obzvlášť významné na predĺženie dojazdu elektrických vozidiel, čo je rozhodujúce pre európske plány energetickej transformácie.



Pre nedostatok čipov už meškajú dodávky nových áut, v niektorých prípadoch až rok. Bez rýchleho zotavenia čínskeho exportu horčíka by sa tieto dodacie lehoty mohli ešte viac natiahnuť, uviedol zdroj z automobilového priemyslu.



Automobilky Stellantis a BMW tvrdia, že nemajú bezprostredný problém s dodávkami. Ďalší výrobcovia áut deklarujú, že ich zásoby a horčík, ktorý už je na ceste, im vydržia do začiatku roka 2022.



Šéf nákupu v skupine Volkswagenu v rozhovore o zisku uviedol, že očakáva jeho nedostatok. "Momentálne nemôžeme predpovedať, či bude nedostatok horčíka, ku ktorému určite dôjde, väčší, ako nedostatok polovodičov," povedal Murat Aksel z Volkswagenu.



Produkcia horčíka v Číne je asi na 50 % normálnej úrovne, uviedli zdroje z priemyslu, keďže prudko stúpajúce ceny uhlia a elektrina na prídel prinútili čínske huty k obmedzeniu výroby alebo k odstaveniu prevádzky.



Čína umožnila niektorým výrobcom horčíka obnoviť produkciu, ale nie natoľko, aby výrazne zmiernila jeho nedostatok. Ceny vďaka tomu klesli z rekordných maxím, no stále sú viac ako dvojnásobné oproti januárovým úrovniam.



"Veľmi sa obávame, že nás to o pár týždňov ovplyvní," povedal Jonathan O'Riordan, riaditeľ medzinárodného obchodu v európskom združení výrobcov automobilov ACEA.



Nemecká spoločnosť ZF, ktorá používa horčík na prevodovky a volanty, uviedla, že hľadá nové zdroje horčíka z iných krajín, ale kompenzácia straty čínskych dodávok je obmedzená vzhľadom na ich podiel na trhu. "Je to pokoj pred búrkou," povedala Teresa Schadová, hovorkyňa nemeckej asociácie WV Metalle.