Automobilky v Rusku zápasia s problémami

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Kaluga/Togliatti 9. apríla (TASR) – Tisíce zamestnancov ruských automobiliek bolo prepustených a ceny potravín prudko stúpajú. Západné sankcie tvrdo zasiahli ruské mestá Kaluga a Togliatti, v ktorých majú svoje továrne zahraniční aj domáci výrobcovia áut. A pravdepodobne prídu ďalšie sankcie.Sankcie uvalené v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu zhoršili pretrvávajúci nedostatok komponentov a zastavili výrobu v dvoch vlajkových automobilkách v Kaluge - v dcérskych továrňach nemeckého Volkswagenu (VW) a švédskeho Volva.Tretí závod PSMA Rus, ktorý je spoločným podnikom Stellantisu a Mitsubishi a zamestnáva 2000 ľudí, môže už čoskoro zastaviť výrobu pre nedostatok dielov.povedal Pavel Terpugov, zvárač v závode PSMA Rus. Dodal, že na nákup potravín potrebuje dvakrát toľko peňazí ako pred sankciami.Niektorí analytici odhadujú, že inflácia v Rusku by tento rok mohla vyletieť na 24 %, zatiaľ čo ekonomika sa môže prepadnúť na úroveň z roku 2009.Ťažkosti Rusov však majú ďaleko k tým, ktoré vojna spôsobila Ukrajincom. Medzinárodné pobúrenie vyvolali tento týždeň správy o vraždách civilistov v meste Buča pri Kyjeve aj v ďalších. To podnietilo Európsku úniu, USA a ďalšie štáty k novému, piatemu balíku sankcií voči Moskve.Volkswagen, ktorý v ruskej továrni zamestnáva 4200 ľudí, začiatkom marca prerušil výrobu v dôsledku vojny. Aj spoločnosť Volvo Group, ktorá tam vyrába nákladné autá a zamestnáva viac ako 600 ľudí, pozastavila výrobu.Ešte pred sankciami sa však predaj áut VW vyrobených v Rusku znížil z 2,8 milióna kusov po otvorení továrne v roku 2007 na 1,67 milióna minulý rok jednak pre sankcie po anexii Krymu v roku 2014 a tiež pre blokády počas pandémie ochorenia COVID-19.Mesto Togliatti bolo zase po celé generácie synonymom popredného ruského výrobcu automobilov AvtoVAZ a jeho najznámejšej značky Lada.Ale sankcie vrhajú tiež aj na túto automobilku a jej zamestnanci sa obávajú o svoju budúcnosť.hovorí Alexander Kalinin, operátor nákladného výťahu v Avtovaze, kde pracuje už 15 rokov.Továreň bola založená v 60. rokoch minulého storočia v meste Stavropol asi 780 kilometrov juhovýchodne od Moskvy, ktoré bolo premenované na Togliatti podľa talianskeho komunistického politika Palmira Togliattiho.Závod prežil hospodársku krízu po páde Sovietskeho zväzu v roku 1991 a nakoniec ho prevzala francúzska automobilová skupina Renault.Väčšina montážnych liniek však prestala bežať po tom, čo Moskva 24. februára začala inváziu na Ukrajinu, keďže sankcie sťažujú dovoz komponentov zo zahraničia.Zamestnanci sú na platenej dovolenke s dvomi tretinami ich obvyklej mzdy, ceny potravín a iného základného tovaru však stúpajú.Renault po dokončení akvizície AvtoVAZu nalial miliardy eur do továrne, ale zároveň výrazne zredukoval počty zamestnancov, zo 70.000 zostalo menej ako 40.000 pracovníkov.povedal Andrej Jakovlev, šéf Inštitútu priemyselných a trhových štúdií na moskovskej Vysokej škole ekonomickej.Teraz je jeho budúcnosť veľmi neistá, pretože Renault je pod silným tlakom a zvažuje, či odíde z AvtoVAZu.Ak AvtoVAZ nebude schopný prežiť túto krízu, jeho zánik by znamenal koniec jednej priemyselnej éry a pre mnohých nadšencov koniec značky Lada.TASR o tom informuje na základe správy AFP.