Bratislava 6. novembra (TASR) - Automobilový priemysel sa transformuje k novým formám pohonu. Uviedol to Alexander Matušek, prezident Zväzu automobilového priemyslu (ZAP) SR v online diskusnom podujatí portálu euractiv.sk. "Transformácia automobilového sektora na Slovensku".



"S týmito novými formami pohonu, ako je najmä elektromobilita, možno v budúcnosti vodík, či hybridy, sa všetci musíme naučiť žiť. Otázka je aj to, ako sa tieto (moderné formy pohonu) v tom, ktorom štáte podporujú. Vidíme to na predajoch elektrických vozidiel, že (elektromobily) sa predávajú hlavne tam, kde sú schémy ich predaja určitým spôsobom podporované. V registrácii elektrických áut je Slovensko druhé najhoršie v Európe," upozornil.



Zdôraznil, že Slovensko je jedna z dvoch krajín v EÚ, kde emisie z novo predaných automobilov rastú, pričom všade inde klesajú, čo spôsobujú aj registrácie veľmi starých vozidiel so spaľovacím motorom. "Sieť elektromobility určuje aj hustota siete nabíjacích staníc, teda možnosť, kde si užívateľ automobilu môže svoj automobil nabiť," podčiarkol.



Automobilový priemysel v SR je podľa jeho slov potrebné podporovať a rozvíjať. "Korona je obrovská výzva pre všetkých a nie nadarmo, keď sa pozrieme na Nemecko, v posledných dňoch rezonovala správa, že 2 miliardy eur uvoľnili pre dodávateľov automobilového priemyslu. Ak my na Slovensku nebudeme nič podporovať, tak sa aj naši dodávatelia stanú oproti našej konkurencii, aj z Nemecka, menej konkurencieschopnými," povedal.



Transformácia automobilového priemyslu na Slovensku je podľa jeho slov limitovaná aj kvalifikačnou skladbou absolventov slovenských, najmä vysokých škôl. "Ak si pozrieme, akí vysokoškoláci nám opúšťajú vysoké školy, tak z asi 30.000 ľudí len 5000 má technické vzdelanie. Skoro dve tretiny (absolventov škôl) sú právnici, sociológovia, politológovia či archeológovia. Neviem, či takáto skladba absolventov poženie naše HDP do výšok," dodal.