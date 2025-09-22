< sekcia Ekonomika
Berkshire Hathaway sa zbavila podielu v čínskej automobilke BYD
New York/Peking 22. septembra (TASR) - Investičná spoločnosť Berkshire Hathaway amerického miliardára Warrena Buffetta sa po 17 rokoch úplne zbavila všetkých akcií čínskej automobilky BYD. Vyplýva to z hlásenia dcérskej spoločnosti Berkshire. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
Buffettova spoločnosť začala investovať do spoločnosti BYD so sídlom v Šen-čene v roku 2008, keď zaplatila 230 miliónov USD (195,98 milióna eur) za približne 225 miliónov akcií, čo v tom čase zodpovedalo podielu vo výške 10 %. Tieto akcie začala predávať v roku 2022 po tom, čo cena akcií BYD vzrástla viac ako 20-násobne. Podľa hlásenia pre príslušné úrady hodnota investície do BYD klesla zo 415 miliónov USD na konci roka 2024 na nulu do konca marca 2025.
Ako prvá informovala o tom, že Berkshire predala svoj podiel v BYD, v nedeľu (21. 9.) televízia CNBC.
Li Jün-fej, generálny riaditeľ pre branding a vzťahy s verejnosťou spoločnosti BYD, vo svojom príspevku na oficiálnom účte Weibo poďakoval Berkshire za jej „investície a pomoc počas uplynulých 17 rokov“. Predaj podielu označil za „normálny“ obchod s investíciami do akcií. Berkshire ani BYD bezprostredne nereagovali na žiadosť o ďalší komentár.
BYD, najväčší rival automobilky Tesla, zaznamenala pokles štvrťročného zisku prvýkrát za tri a pol roka, keďže rast jej predaja sa spomalil uprostred vládnej kampane proti cenovým vojnám. Domáci predaj spoločnosti BYD, ktorý tvorí takmer 80 % jej dodávok, klesol v auguste už štvrtý mesiac po sebe. Spoločnosť znížila ročný cieľ predaja až o 16 % na 4,6 milióna vozidiel.
(1 EUR = 1,1736 USD)
