BMW otvorilo v Debrecíne nový závod, bude vyrábať elektromobily
Výška investícií, ktorých súčasťou je aj výstavba závodu na montáž batérií, predstavuje 2 miliardy eur, uviedlo BMW.
Autor TASR
Budapešť/Mníchov/Debrecín 26. septembra (TASR) - Nemecký koncern BMW Group v piatok otvoril svoj nový závod v maďarskom Debrecíne, v ktorom sa budú vyrábať elektromobily. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
Výška investícií, ktorých súčasťou je aj výstavba závodu na montáž batérií, predstavuje 2 miliardy eur, uviedlo BMW. Maďarský štát mal prispieť dotáciami vo výške 13,5 miliardy HUF (34,55 milióna eur).
V novom závode v Debrecíne, ktorý v súčasnosti zamestnáva 2000 ľudí, má ročne zísť z výrobnej linky 150.000 vozidiel modelu BMW iX3, informoval online portál Index.hu.
Komplex pozostáva z 22 budov postavených na pozemku s rozlohou 400 hektárov a je jedným z najväčších závodov skupiny BMW. Podľa expertov by mal predstavovať míľnik z hľadiska budúcnosti celého nemeckého automobilového priemyslu.
(1 EUR = 390,73 HUF)
