Budúcnosť závodu Volkswagenu v Zwickau je neistá

Wolfsburg 10. januára (TASR) - Budúcnosť závodu skupiny Volkswagen (VW) vo východonemeckom meste Zwickau je neistá aj po dosiahnutí kompromisu medzi vedením spoločnosti a zamestnaneckou radou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Podľa informácií, ktoré zverejnil v piatok týždenník Der Spiegel, koncern zvažuje, že výrobu posledného zostávajúceho modelu, elektrického Audi Q4 e-tron, aspoň čiastočne presunie z Zwickau na iné miesto. Do úvahy podľa zdrojov časopisu prichádza závod Volkswagenu v Chattanooge v štáte Tennessee, kde by sa v budúcnosti mohli vyrábať vozidlá pre americký trh.



"V súčasnosti skúmame rôzne scenáre," uviedla v piatok pre DPA hovorkyňa spoločnosti Audi. Zároveň zdôraznila, že "Zwickau zostane miestom výroby modelov Audi Q4 e-tron a Audi Q4 e-tron Sportback". V Chattanooge už Volkswagen vyrába model VW ID.4. Pre Audi, ktorá je tiež súčasťou skupiny VW, by sa Q4 stalo prvým vozidlom vyrábaným priamo v USA. Doteraz Audi zásobovalo tamojší trh najmä zo svojho závodu v Mexiku.



Audi Q4 e-tron a jeho kombi variant Q4 e-tron Sportback budú jedinými modelmi, ktoré bude Volkswagen od roku 2027 vyrábať v Zwickau. V prípade modelov VW ID.3, ID.4, ID.5 a Cupra Born sa počíta s presunom výroby do Wolfsburgu a Emdenu. Dohodli sa na tom spoločnosť a zamestnanecká rada v rámci mzdového kompromisu krátko pred Vianocami. Zamestnanci budú mať na oplátku garantované pracovné miesta až do roku 2030. Závod v Zwickau má približne 9500 zamestnancov.