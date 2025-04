BYD očakáva rekordný zisk za 1. štvrťrok

Peking 8. apríla (TASR) - Čínsky výrobca elektrických vozidiel BYD na základe predbežných výsledkov očakáva rekordné zisky za 1. štvrťrok 2025 vďaka rastúcemu predaju. V sledovanom období dodal totiž viac ako milión áut. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



BYD však hrozí, že obchodná vojna medzi Čínou a USA a napätie medzi Pekingom a ďalšími západnými štátmi vrhnú tieň na globálne ambície spoločnosti. BYD očakáva, že za tri mesiace do konca januára 2025 dosiahne čistý zisk 8,5 miliardy jüanov (1,06 miliardy eur) až 10 miliárd CNY. To predstavuje strmý nárast zo 4,6 miliardy CNY v rovnakom období minulého roka.



„Spoločnosť dosiahla rekordný predaj NEV (nových energetických vozidiel) v 1. štvrťroku,“ uviedla firma v podaní na burze v Hongkongu. BYD minulý týždeň oznámila, že jej predaj v januári až marci 2025 po prvýkrát prekročil hranicu 1 milión vozidiel, pričom predaj čisto elektrických osobných áut vzrástol o 39 % na 416.388 kusov.



Spoločnosť, ktorá si osvojila anglický slogan „Build Your Dreams (BYD)“, má za sebou niekoľko mesiacov prudkého rastu tržieb po tom, čo sa jej tržby za celý rok 2024 vyšplhali na 777,1 miliardy CNY a zatienili aj konkurenčného amerického rivala Teslu. Čínska spoločnosť pri oznámení predbežných výsledkov v utorok uviedla tiež, že „zaznamenala výrazný rast predaja NEV v zahraničí“.



Clá amerického prezidenta Donalda Trumpa vo výške 25 % na dovoz áut by však firmu mohli zasiahnuť. Rovnako aj vysoké paušálne americké clá na čínsky tovar.



Európska únia medzitým údajne vyšetruje, či čínska vláda neposkytla nespravodlivé dotácie pre prvú európsku továreň BYD v Maďarsku, kde sa má výroba elektromobilov začať koncom tohto roka.



(1 EUR = 8,0155 CNY)