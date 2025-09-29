< sekcia Ekonomika
BYD očakáva, že vývoz bude tvoriť 20 % jeho globálneho predaja
Autor TASR
Hongkong 29. septembra (TASR) - Čínsky výrobca elektromobilov BYD očakáva, že export bude v tomto roku tvoriť približne 20 % jeho globálneho predaja, čo by znamenalo dvojnásobok v porovnaní s predchádzajúcim rokom. K rastu podľa spoločnosti prispeje uvedenie nových modelov na trh. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Automobilka začiatkom septembra znížila svoj ciel predaja na rok 2025 o 16 % na 4,6 milióna vozidiel. Čínsky výrobca podľa agentúry Reuters čelí najpomalšiemu rastu za päť rokov a pribúdajú aj ďalšie náznaky, že éra jeho rekordnej expanzie by sa mohla chýliť ku koncu. V roku 2024 tvoril predaj mimo pevninskej Číny menej ako 10 % z celkového počtu 4,26 milióna dodaných vozidiel.
