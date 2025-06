BYD spomaľuje výrobu a odkladá plány na zvýšenie kapacity

Šanghaj 25. júna (TASR) - Čínsky výrobca elektromobilov BYD v uplynulých mesiacoch spomalil tempo rastu výroby aj ďalšie zvyšovanie kapacity. Zredukoval pritom počet pracovných zmien v niektorých továrňach v Číne a odložil plány na vybudovanie nových výrobných liniek. Uviedli to dva zdroje oboznámené s touto záležitosťou. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Tieto rozhodnutia sú znakom toho, že robustný rast predaja BYD v predchádzajúcich dvoch rokoch, vďaka ktorému predbehol americkú Teslu a stal sa najväčším výrobcom elektromobilov na svete, by sa mohol spomaliť. BYD najnovšie zápasí s rastúcimi zásobami aj po tom, ako ponúkol výrazné zníženie cien na čínskom automobilovom trhu, kde zúri cenová vojna.



Automobilka zrušila nočné zmeny a znížila produkciu najmenej o tretinu kapacity v niektorých svojich továrňach, uviedli zdroje, ktoré si neželali byť menované, pretože ide o súkromnú záležitosť. Tieto opatrenia zaviedol BYD najmenej v štyroch továrňach a pozastavil aj niektoré plány na zriadenie nových výrobných liniek, uviedol jeden zo zdrojov.



Spoločnosť BYD, ktorá v minulom roku predala 4,27 milióna áut, prevažne v Číne, má v krajine najmenej sedem závodov a jej cieľom je dosiahnuť nárast predaja o takmer 30 % na 5,5 milióna áut v tomto roku.



Presný rozsah zníženia výroby a pozastavenia expanzie sa nepodarilo zistiť. Ani to, ako dlho tieto opatrenia môžu trvať. Jeden zo zdrojov uviedol, že ich cieľom bolo ušetriť náklady, zatiaľ čo druhý povedal, že boli zavedené po tom, ako predaj nesplnil ciele.



Údaje Čínskeho združenia výrobcov automobilov ukázali, že medziročný rast produkcie BYD sa v apríli 2025 spomalil na 13 % a v máji na 0,2 %, čo bolo najslabšie tempo od februára 2024, keď výrobu narušili týždňové oslavy Nového lunárneho roka.



BYD sa v priebehu niekoľkých rokov stal najväčším výrobcom elektromobilov na svete vďaka agresívnemu zvyšovaniu produkcie a urýchleniu zavádzania nových a dostupnejších modelov.



Agresívna cenová vojna v krajine prinútila čínske regulačné úrady zvýšiť kontrolu nad automobilovým sektorom, pretože tieto praktiky tlačia na dodávateľov, výrobcov a predajcov v celom odvetví. Čínske automobilky teraz čoraz viac hľadajú zahraničné trhy, aby podporili predaj a kompenzovali slabnúcu dynamiku na svojom domácom trhu.



Za prvých päť mesiacov tohto roka predala spoločnosť BYD 1,76 milióna vozidiel, z toho približne 20 % bolo exportovaných.