Celosvetová produkcia áut môže tento rok klesnúť o vyše pätinu

Londýn 21. apríla (TASR) - Celosvetová produkcia áut by mohla tento rok klesnúť o viac než pätinu. Uviedla to v najnovšej prognóze spoločnosť LMC Automotive. Dôvodom je pandémia nového koronavírusu a s ňou súvisiaca recesia.



Podľa LMC Automotive môže tento rok klesnúť produkcia o viac než 20 % na 71 miliónov vozidiel. Navyše, podľa LMC Automotive môže byť vývoj ešte horší, závisieť to bude od toho, ako rýchlo sa najväčšie ekonomiky začnú zotavovať. Analytická spoločnosť však počíta s tým, že tempo zotavovania nebude veľmi rýchle, a to platí aj pre trh s autami.



Čo sa týka Číny, odkiaľ sa nový koronavírus rozšíril do ďalších krajín, v tej bola ekonomická aktivita zastavená najmä v zimných mesiacoch. Do dnešných dní už vláda otvorila väčšinu závodov. Napriek tomu sa v tomto roku očakáva na najväčšom automobilovom trhu sveta pokles predaja áut približne o 12 %.