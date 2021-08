Ceny aj počet zánovných áut na trhoch krajín V4 rastú

Bratislava 1. augusta (TASR) - V 1. štvrťroku tohto roka bolo v krajinách Vyšehradskej štvorky (V4) v ponuke 86.667 inzerovaných zánovných áut. S ustupujúcou pandémiou sa dal sekundárny automobilový trh do pohybu a výrazne ožil. Oživenie sa týka aj segmentu zánovných vozidiel, ktorých oproti predchádzajúcemu štvrťroku v krajinách V4 pribudlo vyše 6500 a bolo ich tak v ponuke celkovo 93.232. Zároveň s ponukou však rástli aj ceny týchto automobilov.



„Je vidieť, že hlad zákazníkov po novších autách je po pandemickom roku plnom reštrikcií a zákazov naozaj veľký. Obchodníci tak musia stále reagovať na zvýšený dopyt a vykrývať aj výpadky vo výrobe nových áut, kde sa veľmi predĺžili dodacie lehoty,“ uviedol Petr Vaněček, prevádzkový riaditeľ spoločnosti AURES Holdings.



Zákazníci, ktorí s obmenou vozového parku nechcú čakať v niektorých prípadoch aj takmer rok, kým im automobilka nové auto vyrobí na mieru, preto často podľa Vaněčka siahajú po zánovných jazdených autách, ktoré sú k dispozícii ihneď a sú lacnejšie ako nové vozidlá.



Hlavný ekonóm Trinity Bank Lukáš Kovanda prisudzuje zvýšený záujem o ojazdené automobily aj ďalším faktorom. „Počas pandemických obmedzení bolo pomerne zložité kúpiť jazdený automobil. Autobazáry mohli predávať iba v online režime, takže veľa záujemcov si radšej počkalo na ukončenie pandemických obmedzení,“ uviedol Kovanda.



Ďalším dôvodom vyššieho záujmu sú podľa neho aj vyššie úspory obyvateľov, či tlak EÚ na postupné zvyšovanie produkcie elektromobilov na úkor áut so spaľovacím motorom. Aby automobilky splnili prísne regulácie emisií flotily svojich výrobkov, nemôžu predávať toľko automobilov so spaľovacím motorom. „To znamená, že cena benzínových alebo dieselových áut rastie a rásť bude,“ predpokladá Kovanda.



Na slovenskom trhu vzrástol podľa Vaněčka v 2. štvrťroku počet zánovných áut o 1219, v Maďarsku o 2040, v Česku o 1740 a v Poľsku o 1566. Ceny sa v niektorých konkrétnych prípadoch zvýšili až o desatinu, v priemere najviac rástli v Poľsku, a to o 3688 zlotých (806 eur).



(1 EUR = 4,5782 PLN)