Spoločnosť Coface: Ceny elektromobilov ešte dva roky neklesnú

Bratislava 29. júla (TASR) - Napriek tomu, že dopyt po elektromobiloch rastie, ich cena bude ešte minimálne dva roky pomerne vysoká. Dôvodom vysokých cien je vzhľadom na globálnu podporu elektromobility zvýšený dopyt po kovoch, ktoré sú nevyhnutné pri výrobe batérií, vyplýva z analýzy nadnárodnej poisťovacej spoločnosti Coface.



„V nasledujúcich dvoch rokoch neočakávame zásadné zmeny v cenových trendoch,“ konštatuje generálny riaditeľ Coface pre Slovenskú republiku a Česko Ján Čarný. Nerovnováha medzi ponukou a dopytom najmä lítia, kobaltu a medi zvyšuje ceny týchto kovov, hoci trhový podiel elektrických vozidiel je stále malý. Tlak na ich používanie podľa Čarného v súčasnosti neznížia ani rôzne konfigurácie batérií alebo možné použitie vodíka ako zdroja energie. Vysoké náklady však prispievajú k podpore výskumu a vývoja alternatívnych technológií. „Toto úsilie by mohlo z dlhodobého hľadiska zmeniť situáciu, a to aj vzhľadom na silnú konkurenciu krajín, ktoré chcú získať výhodu v rámci budúcej generácie vozidiel,“ upozornil Čarný.



Napriek vysokým cenám vozidiel trh s elektromobilmi rastie. Kým v roku 2019 predstavoval ich trhový podiel 8 %, v roku 2020 to už bolo 13 %. Pritom v danom roku poklesol predaj automobilov s klasickým pohonom o 6 %, no v dôsledku stimulačných programov vlád a zvýšeného záujmu Európy o tento segment vzrástol predaj elektrických vozidiel v prvom štvrťroku 2021 medziročne o 41 %. Coface očakáva v tomto roku rast tohto trhu až o 70 %.



Sústavne sa zvyšuje tiež tlak na dodávky kovov pre elektromobily, a tým aj na ich cenu. „V batériách sa používa niekoľko desiatok kilogramov kovov, ak nie stovky,“ podotýka Čarný. Hliník napríklad predstavuje asi polovicu celkovej hmotnosti, nasledovaný meďou, grafitom a niklom. „Hliník sa používa nielen v batériách, ale aj v iných častiach vozidiel, napríklad na podvozku alebo vnútorných paneloch, pre jeho váhové výhody a schopnosti účinne chrániť pred nárazmi,“ pripomenul Čarný s tým, že za povšimnutie stojí aj dopyt po medi. Tá je nevyhnutná na výrobu batérií, ale používajú ju aj dodávatelia elektriny, ktorí musia vyvinúť nové siete, aby sa prispôsobili elektrifikácii vozidlových parkov a novému dopytu po energii.



Aj preto analytici očakávajú, že medzi rokmi 2020 a 2021 stúpnu ceny niklu, hliníka a medi o 34 %, 25 %, resp. 47 %. V období rokov 2020 až 2050 bude rásť aj dopyt. „Dopyt po medi v tomto období vzrastie podľa našich analýz medziročne o 9,9 %, zatiaľ čo nikel bude rásť ročným tempom 11,8 %,“ spresnil Čarný. Zmenu podľa neho v tomto desaťročí neprinesie ani rozvoj vodíkových automobilov, pokiaľ ale neprídu silné stimuly zo strany vlád. Ani od výrobcov automobilov sa neočakáva, že by v súčasnosti uprednostňovali vodík, pretože investovali značné prostriedky do batérií, aby splnili prísne regulácie zavedené rôznymi orgánmi.