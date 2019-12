Čína dúfa, že predaj úsporných áut dosiahne 25 % do roku 2025

Peking 3. decembra (TASR) – Čína dúfa, že predaj tzv. nových energetických vozidiel (NEV) môže do roku 2025 dosiahnuť približne štvrtinu celkového predaja automobilov na jej trhu.



To by znamenalo, že sa podarilo prekročiť pôvodný cieľ pre odbyt NEV "tesne nad 20 %", ktorý si vláda v Pekingu stanovila v plánoch v roku 2017. Oznámilo to v utorok ministerstvo priemyslu v návrhu nového plánu rozvoja sektora NEV.



Čínsky trh s NEV, medzi ktoré patria elektromobily, hybridné vozidlá aj autá poháňané vodíkovými palivovými článkami, je jediným jasným bodom na inak nevýraznom trhu s automobilmi v krajine. Predaj NEV vlani vyskočil o 62 %, čo ostro kontrastovalo s celkovým poklesom predaja áut v Číne o 2,8 %.



Ale po prudkom znížení dotácií v tomto roku sa predaj NEV v ostatných mesiacoch znížil. V októbri klesol oproti predchádzajúcemu roku o 45,6 %.



V Číne sa v roku 2018 predalo podľa údajov čínskeho združenia výrobcov áut celkom 28,1 milióna automobilov vrátane 1,3 milióna NEV. Predaj NEV tak vlani predstavoval 4,6 % z celkového odbytu.



V návrhu ministerstva priemyslu a informačných technológií o NEV sa uvádza, že Čína bude naďalej vyvíjať batérie pre elektrické vozidlá a zlepšovať infraštruktúru pre vozidlá s vodíkovými palivovými článkami a elektromobily.



Čína tiež diskutuje o zavedení prísnejších kvót na tzv. zelené autá v nadchádzajúcich rokoch, ktoré by od výrobcov áut vyžadovali produkciu určitého množstva NEV.