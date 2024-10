Čína pozvala technický tím z EÚ na rokovania o clách na elektromobily

Peking 17. októbra (TASR) - Čína pozvala technický tím z Európskej únie (EÚ), aby pokračoval ďalej v rokovaniach o európskych clách na elektrické vozidlá vyrobené v Číne. Oznámilo to vo štvrtok ministerstvo obchodu.



Členské štáty EÚ začiatkom októbra schválili návrh Európskej komisie na zavedenie dodatočných ciel na elektromobily z Číny až do výšky 35,3 %. Tieto poplatky sa pripočítajú k doterajším clám na dovoz áut do EÚ vo výške 10 %. Dôvodom sú podľa Komisie čínske štátne dotácie pre výrobcov elektrických áut, ktoré nespravodlivo podkopávajú európskych konkurentov.



Dodatočné clá na elektromobily majú rôzne sadzby, pričom najvyššia na úrovni 35,3 % sa vzťahuje na automobilky, ktoré nespolupracovali pri vyšetrovaní EÚ. Nové clá sa týkajú aj zahraničných automobiliek, ktoré vyrábajú vozidlá v Číne, ako je Tesla.



Čína kritizovala nové clá ako "protekcionistické" a varovala, že vyvolajú obchodnú vojnu. Peking už ako odvetu zaviedol dočasné antidampingové opatrenia na dovoz brandy z Únie, ktoré zasiahli značky od Hennessy po Rémy Martin.