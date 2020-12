Čína sa opäť stane motorom svetového automobilového trhu

Na snímke pracovníci v Tréningovej akadémii automobilky Jaguar Land Rover v závode pri Nitre 29. mája 2018. Foto: TASR/Henrich Mišovič

Duisburg/Hannover 13. decembra (TASR) - Čína napreduje, Nemecko zaostáva. Podľa najnovšej analýzy má čínsky trh na najbližšie roky najlepšiu perspektívu. Popredný nemecký odborník na automobilový priemysel Ferdinand Dudenhöffer na základe očakávaného hospodárskeho rastu a doteraz úspešného zvládania pandémie nového koronavírusu očakáva, že situácia sa na najdôležitejšom odbytisku nemeckých automobiliek stabilizuje. Na domácom trhu sa naproti tomu bude tlak zvyšovať.Pretrvávajúci nízky dopyt ohrozuje ďalšie pracovné miesta v dôležitej branži v Nemecku. Počet priamych zamestnancov v automobilovom priemysle by sa mohol do konca budúceho roka znížiť zo súčasných zhruba 823.000 na 770.000 až 750.000 ľudí.Táto analýza je však závislá od viacerých faktorov, napríklad správania sa spotrebiteľov, vývoja pandémie a hospodárskych trendov. Z toho dôvodu sa môže situácia viac či menej výrazne zmeniť. Dudenhöffer vychádza z predpokladu, že Čína sa v budúcich rokoch stane opätovne motorom pre svetový automobilový trh.Na základe najnovších prognóz vývoja hrubého domáceho produktu, ktorý spravidla úzko súvisí aj s dopytom po automobiloch, môže byť proces zotavovania v Európe mimoriadne ťažký a dlhodobý. Dudenhöffer očakáva, že predaj áut bude aj v rokoch 2021 a 2022 výrazne nižší než pred vypuknutím súčasnej krízy. Dôsledky tohto roka sa budú prejavovať ešte dlho a navyše sú trhy čiastočne nasýtené, takže u spotrebiteľov nemožno očakávať veľké nákupy nových vozidiel.Iná situácia je v Číne. "" cituje Dudenhöffera agentúra DPA. "" Odborníci očakávajú v Číne rast predaja o 8 % v roku 2021 a o ďalších 6,5 % v roku 2022.Dudenhöfferov tím počíta pre Nemecko s rastom predaja o 7 % v roku 2021 a o 2 % v roku 2022, v USA by to malo byť 5 % v oboch rokoch. V rámci Európy čakajú najťažšie časy Britániu po tzv. tvrdom brexite. Ako jediný veľký automobilový trh v Európe v budúcom roku zaznamená pokles o 4 % a mierny rast o 1 % v roku 2022. Pre celý svetový automobilový trh očakáva Dudenhöffer zotavenie o 5,2 % v roku 2021 a 4,7 % v roku 2022.