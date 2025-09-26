< sekcia Ekonomika
Čína sprísni pravidlá pre vývoz elektromobilov
Tieto opatrenia prichádzajú v čase, keď sa Peking snaží obmedziť mimoriadne tvrdý konkurenčný boj a cenovú vojnu v sektore.
Autor TASR
Peking 26. septembra (TASR) - Čína sprísni pravidlá pre vývoz elektromobilov. Výrobcovia budú musieť od budúceho roka získať exportné povolenia, uviedlo ministerstvo obchodu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
Vývozné licencie, ktoré budú povinné od 1. januára, majú „podporiť zdravý rozvoj obchodu s novými energetickými vozidlami“, uviedlo ministerstvo vo svojom vyhlásení.
Tieto opatrenia prichádzajú v čase, keď sa Peking snaží obmedziť mimoriadne tvrdý konkurenčný boj a cenovú vojnu v sektore. Čína je najväčším automobilovým trhom sveta a takisto najväčším exportérom áut. V roku 2024 do zahraničia predala približne 5,5 milióna vozidiel, z ktorých takmer 40 % boli elektromobily.
