Čínska automobilka Great Wall Motor plánuje vyrábať v Thajsku batérie

Bangkok/Peking 30. mája (TASR) - Čínska automobilka Great Wall Motor plánuje investovať až 30 miliónov USD (28 miliónov eur) do závodu na batérie v Thajsku, kde chce začať na budúci rok vyrábať elektrické vozidlá. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Spoločnosť so sídlom v Che-pej zvažuje tiež zriadenie výskumného a vývojového centra v Thajsku, ktoré by mohlo pracovať na batériových pikapoch, povedal Narong Sritalajon, riaditeľ divízie Great Wall Motor Thailand.



Investície v Thajsku, ktorého cieľom je stať sa regionálnym centrom výroby elektrických vozidiel (EV), by čiastočne záviseli od vládnych dotácií, dodal Narong.



Hoci čínske spoločnosti Great Wall Motor a BYD už v Thajsku veľa investovali, na tamojšom automobilovom trhu naďalej dominujú japonskí výrobcovia automobilov vrátane Toyota Motor a Isuzu Motors.



Vláda v Thajsku si dala za cieľ dosiahnuť pomocou daňových úľav a dotácií, aby približne 30 % z ročnej produkcie, čo predstavuje približne 2,5 milióna áut, bolo do roku 2030 elektrických.



Great Wall uviedla koncom roka 2021 na trh v Thajsku svoje kompaktné elektrické vozidlo Ora Good Cat. To sa minulý rok stalo najpredávanejším elektromobilom v krajine.



Great Wall vstúpila do Thajska v roku 2020 po prevzatí bývalého závodu General Motors. V tom v súčasnosti vyrába dve hybridné vozidlá Haval a plánuje začať s výrobou Ora Good Cat na budúci rok. Spoločnosť sa bude zároveň snažiť získať viac komponentov z miestnych zdrojov vrátane batérií, aby splnila požiadavky vládnej schémy stimulov.



Batérie pre model Ora Good Cat 500 Ultra, ktorý sa zatiaľ do Thajska dováža, v súčasnosti vyrába čínska spoločnosť CATL. Great Wall však neplánuje nákup batérií od CATL pre budúcu výrobu tohto vozidla v Thajsku.



Thajsko pritom rokuje s CATL, dominantným svetovým výrobcom batérií, a s ďalšími producentmi o vybudovaní výrobných zariadení v druhej najväčšej ekonomike juhovýchodnej Ázie.



(1 EUR = 1,0715 USD)