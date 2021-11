Firma Xiaomi postaví závod na výrobu elektrických áut

Peking 28. novembra (TASR) - Čínsky výrobca smartfónov Xiaomi postaví v Pekingu pre svoju divíziu elektromobilov závod. Uviedla to cez víkend štátna agentúra pre ekonomický rozvoj Beijing E-Town s tým, že výrobná kapacita závodu bude dosahovať 300.000 vozidiel ročne.



Podľa agentúry, na ktorú sa odvolala agentúra Reuters, sa závod vybuduje v dvoch etapách. Xiaomi okrem toho postaví aj centrálu pre svoju autodivíziu, ako aj kancelárie pre odbyt a výskum.



Beijing E-Town predpokladá, že sériová výroba v závode bude spustená v roku 2024. To je cieľ, ktorý v októbri prezentoval výkonný riaditeľ Xiaomi Lej Ťün.



Čínsky výrobca smartfónov už v marci oznámil, že do novej divízie elektrických áut investuje v najbližších 10 rokoch 10 miliárd USD (8,86 miliardy eur). Registráciu divízie elektromobilov dokončila firma koncom augusta.



Xiaomi medzičasom otvorilo tisícky obchodov na podporu predaja svojich smartfónov na domácom trhu. Podľa Reuters však tieto obchody plánuje neskôr využiť aj na podporu predaja elektrických vozidiel.



(1 EUR = 1,1291 USD)