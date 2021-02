Čistý zisk Toyoty v 3. kvartáli vzrástol o polovicu

Tokio 10. februára (TASR) - Toyota v 3. kvartáli prebiehajúceho fiškálneho roka 2020/2021 výrazne zvýšila zisk a aj napriek pokračujúcej koronakríze zlepšila celoročné vyhliadky.



Čistý zisk japonskej automobilky za tri mesiace od októbra do decembra 2020 stúpol o 50 % na 838,7 miliardy JPY (6,63 miliardy eur) z 559,3 miliardy JPY v rovnakom období rok predtým. Tržby sa zvýšili o 7 % na 8,15 bilióna JPY.



Skupina, do ktorej patrí aj výrobca malých áut Daihatsu a výrobca úžitkových vozidiel Hino Motors, počíta v prebiehajúcom fiškálnom roku (do 31. marca) s globálnym odbytom na úrovni 9,7 milióna vozidiel, pričom ešte v novembri koncern očakával 9,4 milióna áut. Dôvodom je podľa Toyoty oživenie dopytu v Číne a Severnej Amerike.



Celoročný čistý zisk by mal dosiahnuť 1,9 bilióna JPY, pôvodne Toyota prognózovala len 1,42 bilióna JPY, pri tržbách 26,5 bilióna JPY (pôvodne 26 biliónov JPY).