Daimler predá divíziu nákladných vozidiel do konca roka

Berlín 27. júna (TASR) - Nemecký automobilový koncern Daimler zatiaľ dodržiava časový plán predaja divízie nákladných vozidiel Daimler Truck do konca roka.



"Presne dodržiavame plán podrobnej prípravy na tento komplexný projekt a do konca tohto roka chceme Daimler Truck uviesť na burzu ako nezávislú spoločnosť," cituje agentúra Reuters z vyjadrenia finančného riaditeľa koncernu Haralda Wilhelma pre týždenník Automobilwoche. "Sme presvedčení o logike a výhodách plánovanej reorganizácie Daimleru a predaja Daimler Truck."



Daimler oznámil svoj plán vo februári. Jeho cieľom je zvýšiť príťažlivosť koncernu pre investorov a zamerať sa na elektrické luxusné vozidlá, keďže dcérska spoločnosť Mercedes-Benz sa chce uplatniť voči konkurentom Tesla, Porsche, BMW a ďalším.



Na základe tohto plánu väčšinový podiel v divízii Daimler Truck bude rozdelený medzi akcionárov Daimleru. Podľa analytikov by sa divízia mohla stať súčasťou najvýznamnejšieho indexu frankfurtskej burzy DAX v marci budúceho roka.