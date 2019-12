Daimler radí, aby sa štáty nespoliehali len na automobilový priemysel

Stuttgart 22. decembra (TASR) - Vzhľadom na výrazné zmeny v automobilovom priemysle, ktoré ovplyvňujú výrobcov aj dodávateľov, odporúča personálny riaditeľ koncernu Daimler Wilfried Porth nespoliehať sa výlučne na toto odvetvie. "Je jasné, že Bádensko-Württembersko by sa v nasledujúcich 100 rokoch v súvislosti so životnou úrovňou a priemyselnými hodnotami nemalo spoliehať len na automobilový priemysel," povedal Porth pre agentúru DPA.



Automobilový priemysel na juhozápade Nemecka priamo alebo nepriamo zamestnáva 800.000 ľudí a celé desaťročia predstavuje hlavný motor hospodárstva. Prechod od spaľovacích motorov k elektromobilom však stavia pred veľké výzvy nielen samotné automobilky, ale najmä ich dodávateľov.



Porth zdôraznil, že automobilový priemysel predstavuje rozsiahle odvetvie s množstvom firiem a výrobných lokalít po celom svete. "Otázka, kde vznikajú hodnoty, je už niekoľko desaťročí otvorená." Mnohé faktory ovplyvnia to, ktoré firmy na konci súčasnej transformácie budú mať dobrú alebo zlú pozíciu. "To sa prejaví v nadchádzajúcich rokoch," tvrdí Porth.



Daimler pri navrhovaní elektromobilov staví na vlastnú výrobu pohonných jednotiek. Už ich nebudú poskytovať dodávatelia, ale budú sa vyrábať v hlavnej fabrike Mercedesu v Stuttgarte.