Daimler sa rozdelí na Mercedes-Benz a Daimler Trucks

Frankfurt nad Mohanom/Stuttgart 7. februára (TASR) - Šéf podnikových odborov koncernu Daimler Michael Brecht žiada, aby si firma po rozdelení koncernu ponechala blokovaciu menšinu v divízii nákladných vozidiel. "V nadchádzajúcich rokovaniach budem určite požadovať, aby sme si ponechali blokovaciu menšinu," povedal pre nedeľný týždenník Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS).



Šéf koncernu Ola Källenius v rozhovore pre FAS uviedol, že koncern by vďaka menšinovému podielu mohol držať ochrannú ruku nad Daimler Trucks. "Keď sa niečo stane na trhu, čo by nebolo v záujme Daimler Trucks, budeme tam," cituje ho agentúra DPA. Zatiaľ však neuviedol rozsah menšinového podielu ani to, či si koncern ponechá blokovaciu menšiu vyše 25 %. S takýmto podielom totiž môžu veľkí akcionári zastaviť dôležité rozhodnutia. Podľa Källeniusa chcú na burzu uviesť podstatnú väčšinu akcií Daimler Truck.



Daimler v stredu 3. februára predstavil program pod názvom Projekt Fokus, v rámci ktorého sa koncern rozdelí na dve časti. Daimler AG zmizne, namiesto neho zostanú dve samostatné kótované spoločnosti: Mercedes-Benz pre osobné vozidlá a dodávky a Daimler Truck pre nákladné autá a autobusy. Daimler Truck by mal byť uvedený na burzu ešte tento rok. "Považujem za veľmi pravdepodobné, že v Stuttgarte budeme mať dva DAX koncerny," dodal Källenius.