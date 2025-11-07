< sekcia Ekonomika
Daimler Truck vykázal pokles tržieb aj zisku za 3. štvrťrok
Daimler Truck zaznamenal pokles prevádzkového zisku o 64 % na 257 miliónov eur, ale prekonal odhady analytikov vo výške 240 miliónov eur.
Autor TASR
Hannover 7. novembra (TASR) - Nemecký výrobca nákladných vozidiel Daimler Truck vykázal pokles tržieb aj zisku za 3. štvrťrok 2025. Uviedol, že za celý rok očakáva zisk na spodnej hranici prognózovaného rozpätia, keďže severoamerický trh je utlmený pre clá na dovoz áut do USA. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.
Daimler Truck oznámil, že čistý zisk pripadajúci akcionárom za tri mesiace do konca septembra 2025 klesol na 434 miliónov eur alebo 57 centov na akciu zo 610 miliónov eur alebo 77 centov na akciu v rovnakom období minulého roka. Tržby sa v 3. štvrťroku znížili na 10,55 miliardy eur z 12,18 miliardy eur v predchádzajúcom roku.
Daimler Truck zaznamenal pokles prevádzkového zisku o 64 % na 257 miliónov eur, ale prekonal odhady analytikov vo výške 240 miliónov eur. Upravený zisk spoločnosti pred úrokmi a zdanením (EBIT) dosiahol v 3. štvrťroku 716 miliónov eur, zatiaľ čo analytici očakávali EBIT 729 miliónov eur.
Výsledky skupiny ovplyvnili pretrvávajúce nepriaznivé faktory na severoamerickom trhu s nákladnými vozidlami. Predaj celej skupiny Daimler Truck Holding v sledovanom období klesol na 98.009 zo 114.917 vozidiel v rovnakom období 2024.
Spoločnosť potvrdila prognózu na rok 2025 a očakáva, že celkový predaj sa bude pohybovať v rozmedzí 410.000 až 440.000 vozidiel a tržby v pásme 44 až 47 miliárd eur. Upravený zisk EBIT očakáva na úrovni 3,6 až 4,1 miliardy eur.
