Daimler zvýši podiel v britskej automobilke Aston Martin

Gaydon/Stuttgart 27. októbra (TASR) - Nemecký koncern Daimler zvýši svoj podiel v britskom výrobcovi luxusných áut Aston Martin Lagonda, ktorý sa nachádza v kríze. Mercedes-Benz, ktorý je divíziou Daimleru, umožní britskej automobilke prístup k novým technológiám, uviedli obe spoločnosti v utorok. Daimler zvýši svoj podiel v Aston Martin z aktuálnych 2,6 % na maximálne 20 %.



Daimler dostane v najbližších troch rokoch novo emitované akcie Aston Martin vo viacerých krokoch, pričom ich celková hodnota by mohla dosiahnuť až 286 miliónov GBP (315 miliónov eur). Britská automobilka dostane napríklad hybridné a elektrické hnacie jednotky novej generácie rovnako ako ďalšie komponenty a systémy. Aston Martin, ktorý je ikonickou značkou áut z filmov s Jamesom Bondom, už dlhší čas bojuje so slabým predajom a veľkú nádej vkladá do svojho prvého športovo-úžitkového vozidla (SUV) DBX.



(1 EUR = 0,90718 GBP)