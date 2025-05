Dodávatelia automobilového priemyslu v Nemecku brzdia investície

Berlín 21. mája (TASR) - Vzhľadom na slabú domácu ekonomiku a globálnu neistotu nemeckí dodávatelia automobilového priemyslu brzdia investície. Viac ako tri štvrtiny podnikov (76 %) zvažujú odklad pôvodne plánovaných investícií v Nemecku, ich presun do zahraničia alebo dokonca úplné zrušenie, uviedlo Nemecké združenie automobilového priemyslu (VDA), ktoré zverejnilo v stredu výsledky svojho nového prieskumu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Zatiaľ čo vo februárovej ankete počítalo s úplným zrušením plánovaných investícií 14 % oslovených podnikov, v aktuálnom prieskume sa ich podiel zvýšil na 20 %. Naopak, presun do zahraničia teraz plánuje 24 % spoločností, zatiaľ čo vo februári to bolo 29 %.



„Tieto čísla sú alarmujúce,“ uviedla v tlačovej správe prezidentka VDA Hildegard Müllerová. Ako dôvody zníženej ochoty investovať uviedla zintenzívnenie medzinárodnej konkurencie, geopolitickú neistotu, colnú politiku amerického prezidenta Donalda Trumpa a nepriaznivé podmienky na podnikanie v Nemecku.



Samotné podniky považujú za hlavný dôvod spomalenia investícií očakávané slabé predaje v Európe, čo 58 % z nich označilo za hlavný faktor. Na vysoké výrobné náklady v Nemecku poukázalo 16 % a na zložité podmienky financovania 15 % respondentov. Až 69 % uviedlo, že banky sa zdráhajú poskytovať im úvery.



V rámci štúdie VDA do polovice mája oslovila 136 stredne veľkých spoločností v automobilovom odvetví, predovšetkým dodávateľov, ako aj výrobcov prívesov alebo autobusov. Z nich 42 % hodnotilo súčasnú situáciu ako zlú. Zlepšenie očakáva v nasledujúcich 12 mesiacoch 31 % podnikov, zatiaľ čo 26 % predpokladá ďalšie zhoršenie.