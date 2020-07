Dodávky áut Škoda Auto klesli v 1. polroku o viac než 30 %

Praha 31. júla (TASR) - Česká automobilka Škoda Auto zaznamenala za prvých šesť mesiacov tohto roka pokles dodávok o viac než 30 %, keď do ekonomickej aktivity zasiahla pandémia nového koronavírusu. Spoločnosť však dodala, že eviduje signály zotavovania a počíta s tým, že svetové trhy sa postupne stabilizujú. Kľúčové však bude, aby sa koronakríza výraznejšie nezhoršila.



Škoda oznámila, že za 1. polrok dodala 426.700 áut. To je o 31 % menej než v rovnakom období minulého roka. Tržby dosiahli 7,55 miliardy eur, čo v medziročnom porovnaní znamená pokles približne o štvrtinu a prevádzkový zisk klesol o 72 % na 228 miliónov eur.



Automobilka však zároveň informovala, že od júna sa situácia zlepšuje. Ako dodal člen predstavenstva Škoda Auto pre oblasť predaja a marketingu Alain Favey očakávajú, že v 3. štvrťroku zaznamenajú zotavenie a vo 4. štvrťroku odhadujú návrat na úrovne z predchádzajúceho roka.



České závody automobilky boli pre pandémiu nového koronavírusu zatvorené celkovo 39 dní, uviedla agentúra Reuters. To malo výrazný vplyv na vývoj celej českej ekonomiky, ktorá je silne závislá od auutomobilového priemyslu.



Ako v piatok informoval Český štatistický úrad, hrubý domáci produkt (HDP) Česka klesol v 2. štvrťroku medzikvartálne o 8,4 % a medziročne o 10,7 %, čo znamená najvýraznejší pokles ekonomiky v histórii Českej republiky.