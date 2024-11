Donald Trump plánuje zrušiť daňové úľavy na nákup elektromobilov

Washington 14. októbra (TASR) - Tím novozvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa plánuje v rámci širšej daňovej reformy zrušiť daňovú úľavu 7500 dolárov (7056,17 eura) na nákup elektrických vozidiel. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa vo štvrtok odvolala na zdroje oboznámené s problematikou.



Zrušenie daňovej úľavy by mohlo mať vážne dôsledky na už aj tak viaznuci prechod na elektromobilitu v USA. Napriek tomu zástupcovia spoločnosti Tesla, ktorá je najväčším predajcom elektrických vozidiel v krajine, podporujú ukončenie dotácií, uviedli zdroje, ktoré hovorili pod podmienkou zachovania anonymity.



Elon Musk, Trumpov podporovateľ a jeden z najbohatších ľudí na svete, začiatkom tohto roka povedal, že zrušenie úľav by mohlo mierne poškodiť predaj Tesly, ale zničilo by jej amerických konkurentov v oblasti elektrických vozidiel, medzi ktorých patria aj legendy automobilového priemyslu ako General Motors.



O zrušení úľav, ktoré zaviedla administratíva úradujúceho prezidenta Joea Bidena, sa diskutuje na stretnutiach tímu pre energetickú politiku, ktorý vedie miliardár Harold Hamm, zakladateľ spoločnosti Continental Resources, a guvernér Severnej Dakoty Doug Burgum, informovali ďalej zdroje. Táto skupina údajne mala od Trumpovho volebného víťazstva 5. novembra niekoľko stretnutí vrátane niekoľkých v jeho floridskom sídle Mar-a-Lago, kde od volieb trávil veľa času aj šéf Tesly Musk.



Zástupcovia Trumpovho tímu a spoločnosti Tesla na žiadosti o zaujatie stanoviska bezprostredne nereagovali. To isté platí aj v prípade Aliancie pre automobilové inovácie (AAI), odvetvového združenia, ktoré zastupuje takmer všetkých veľkých výrobcov automobilov v USA s výnimkou Tesly.



Trump počas predvolebnej kampane okrem iného opakovane sľuboval zrušiť Bidenove opatrenia zamerané na podporu elektrických vozidiel.



1 EUR = 1,0629 USD