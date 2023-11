Dovoz jazdených vozidiel na Slovensko výraznejšie stúpol

Bratislava 2. novembra (TASR) - V októbri sa na Slovensko spoza hraníc doviezlo 5268 jazdených osobných áut, čo je v porovnaní so septembrovými údajmi nárast o 507 vozidiel. Za desať mesiacov tohto roku sa na Slovensko doviezlo spolu vyše 52.000 jazdených áut. Vyplýva to z údajov Ministerstva vnútra SR, o ktorých vo štvrtok informovala spoločnosť Aures Holdings.



Počas októbra bolo najviac zaregistrovaných jazdených áut v Bratislavskom kraji - až 1070, čo je viac ako dvojnásobok oproti niektorým iným krajom. V Košickom kraji ich bolo za uplynulý mesiac 510 a v Prešovskom kraji 509.



"Motoristi a záujemcovia o jazdené autá by mali byť opatrní, dôkladne si kúpu dovezeného auta premyslieť a zvážiť všetky pre a proti. Často totiž lákavá ponúkaná nižšia cena takéhoto vozidla nezodpovedá deklarovanému stavu. Podvodníci pri dovážaných 'jazdenkách' nezriedka 'stočia' najazdené kilometre o niekoľko desiatok tisíc, ba dokonca aj o viac ako 100.000 kilometrov, a to ešte v krajine pôvodu," upozornila generálna riaditeľka spoločnosti Karolína Topolová.



Za celý rok 2022 bolo na Slovensku zaregistrovaných spolu 78.841 nových osobných vozidiel. Podľa odhadov siete autocentier AAA AUTO sa v SR ročne predá celkovo približne až 350.000 ojazdených osobných automobilov. Dovezené jazdené osobné vozidlá, ktorých sa za minulý rok podľa údajov ministerstva vnútra na Slovensko priviezlo spolu až 61.016, tak predstavovali 17,5 % tohto objemu. Priemerný vek áut na Slovensku sa blíži k hranici 15 rokov.