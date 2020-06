Európska komisia má obavy z fúzie automobiliek FCA a PSA

Brusel 8. júna (TASR) - Protimonopolné úrady Európskej únie (EÚ) sa obávajú, že taliansko-americký výrobca áut Fiat Chrysler Automobiles (FCA) a francúzska skupina PSA Peugeot Citroën budú mať po zlúčení vysoký podiel na trhu s menšími dodávkami. Môžu preto od nich požadovať ústupky pred schválením fúzie. Uviedli to zdroje oboznámené s touto záležitosťou.



Automobilky, ktoré sa snažia vytvoriť štvrtého najväčšieho výrobcu vozidiel na svete, boli minulý týždeň informované o obavách Európskej komisie (EK).



Ak sa FCA a PSA nepodarí vyriešiť pochybnosti Komisie v nasledujúcich dvoch dňoch a odmietnu ponúknuť ústupky do stredy (10. 6.), ich dohoda by mohla čeliť štvormesačnému vyšetrovaniu.



EK, ktorá dohliada na hospodársku súťaž v Únii a stanovila konečný termín na predbežné preskúmanie na 17. júna, sa k správe v médiách nevyjadrila. Fiat ani PSA na otázky novinárov nereagovali.



Európske regulačné úrady pri fúziách zvyčajne požadujú ubezpečenie, že nedôjde k porušeniu pravidiel hospodárskej súťaže pre dominantné postavenie novej, spojenej firmy na trhu. To by mohlo byť pre výrobcov automobilov zložité pre množstvo technických otázok.



FCA a PSA chcú prostredníctvom fúzie spoločne znášať náklady na výrobu ekologickejších vozidiel, ktoré budú spĺňať prísnejšie emisné normy.



Dohoda spojí talianske a americké značky ako sú Fiat, Maserati, Jeep, Dodge, Ram a francúzsky Peugeot, Citroën, a tiež Opel a DS.