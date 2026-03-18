Analýza: Elektromobily strácajú na cene rýchlejšie než spaľovacie autá
Po celej Európe stále zostáva veľa ľudí, ktorí z rôznych dôvodov nepovažujú elektrické auto za vhodné riešenie svojich dopravných potrieb.
Autor TASR
Bratislava 18. marca (TASR) - Batériové autá strácajú po troch rokoch hodnotu rýchlejšie než konvenčné vozidlá. Kým pre prvých majiteľov ide o nepríjemný fakt, pre záujemcov o vozidlo z druhej ruky je to, naopak, skvelá správa na nákup. Vyplýva to z analýzy európskej online platformy pre predaj áut Carvago.
„Za prudkým prepadom cien elektromobilov stoja dva faktory, a to rýchly technologický pokrok a obmedzený dopyt na sekundárnom trhu,“ vysvetlil Viktor Holík, manažér Carvago Slovakia.
Vývoj elektroáut ide podľa neho prudko dopredu, čo však vedie k zrýchlenému technickému zastarávaniu existujúcich modelov. Po celej Európe stále zostáva veľa ľudí, ktorí z rôznych dôvodov nepovažujú elektrické auto za vhodné riešenie svojich dopravných potrieb.
Odborníci z Carvago podrobili detailnému skúmaniu desať dvojíc obdobných modelov. Porovnávali ich pôvodné ceny z konca roka 2022 s cenovkami rovnakých jazdených áut na nemeckom trhu na konci roka 2025. Vo všetkých desiatich prípadoch stratil elektrický model na cene viac než jeho spaľovací ekvivalent. Elektromobilom na udržanie hodnoty nepomáha ani fakt, že mávajú na tachometri priemerne najazdené podstatne menej kilometrov.
Priblížil, že ukážkovým príkladom cenového paradoxu je Hyundai Kona. Kým hodnota verzie so spaľovacím motorom sa za tri roky znížila len o zhruba 26 %, elektrický variant stratil vyše 52 %.
Holík dodal, že rýchlejší pokles cien je však skvelou správou pre motoristov, ktorí o zakúpení elektrického vozidla z druhej ruky uvažujú.
Carvago je online platforma na nákup a výkup jazdených automobilov v Európe. Je súčasťou medzinárodnej investičnej skupiny EAG s centrálou v Českej republike.
„Za prudkým prepadom cien elektromobilov stoja dva faktory, a to rýchly technologický pokrok a obmedzený dopyt na sekundárnom trhu,“ vysvetlil Viktor Holík, manažér Carvago Slovakia.
Vývoj elektroáut ide podľa neho prudko dopredu, čo však vedie k zrýchlenému technickému zastarávaniu existujúcich modelov. Po celej Európe stále zostáva veľa ľudí, ktorí z rôznych dôvodov nepovažujú elektrické auto za vhodné riešenie svojich dopravných potrieb.
Odborníci z Carvago podrobili detailnému skúmaniu desať dvojíc obdobných modelov. Porovnávali ich pôvodné ceny z konca roka 2022 s cenovkami rovnakých jazdených áut na nemeckom trhu na konci roka 2025. Vo všetkých desiatich prípadoch stratil elektrický model na cene viac než jeho spaľovací ekvivalent. Elektromobilom na udržanie hodnoty nepomáha ani fakt, že mávajú na tachometri priemerne najazdené podstatne menej kilometrov.
Priblížil, že ukážkovým príkladom cenového paradoxu je Hyundai Kona. Kým hodnota verzie so spaľovacím motorom sa za tri roky znížila len o zhruba 26 %, elektrický variant stratil vyše 52 %.
Holík dodal, že rýchlejší pokles cien je však skvelou správou pre motoristov, ktorí o zakúpení elektrického vozidla z druhej ruky uvažujú.
Carvago je online platforma na nákup a výkup jazdených automobilov v Európe. Je súčasťou medzinárodnej investičnej skupiny EAG s centrálou v Českej republike.