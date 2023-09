Európski výrobcovia batérií žiadajú EÚ o väčšiu podporu

Brusel 7. septembra (TASR) - Európske spoločnosti, ktoré vyrábajú kovy a materiály pre batérie, naliehajú na Európsku úniu (EÚ), aby zvýšila finančnú podporu pre toto odvetvie priemyslu a pomohla mu čeliť silnej konkurencii z Číny a USA. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Firmy vo štvrtok v spoločnom liste Európskej komisii uviedli, že súčasné plány a finančné prostriedky bloku nestačia na potrebné investície do európskeho priemyslu batérií pre elektrické vozidlá a skladovanie energie z obnoviteľných zdrojov, čo je pilier na ceste k prechodu na zelené technológie.



"Čína má dnes pod kontrolou nielen veľké podiely vo výrobe čistých technológií, ale aj 50 – 90 % kritických kapacít na spracovanie nerastných surovín, ktoré sú na to potrebné, ako aj mnohé globálne zdroje," uvádza sa v liste predsedníčke Komisie Ursule von der Leyenovej, ktorý podpísalo 16 spoločností a organizácií, vrátane ťažobného gigantu Rio Tinto, chemickej skupiny Solvay či výrobcov materiálov pre batérie Umicore a Northvolt.



Podľa signatárov listu USA rýchlo dobiehajú Čínu vďaka svojmu obrovskému investičnému balíku v rámci zákona o znižovaní inflácie (IRA), zatiaľ čo investičná klíma v Európe sa v dôsledku prebiehajúceho konfliktu na Ukrajine ešte zhoršila.



Spoločnosti požadujú vytvorenie fondu pre kritické minerály, ktorý by fungoval na úrovni EÚ a mohol by priamo financovať firmy. Naliehajú tiež na Komisiu, aby rozšírila svoj inovačný fond o cielenú podporu pre sektor kritických nerastov.



Existujúce finančné toky EÚ sú "spleťou nedostatočných, nekoordinovaných a zložitých schém, ktoré sa zameriavajú najmä na výskum a vývoj. Ako také nepodporujú rozširovanie výroby a nestačia na to, aby podniky investovali v Európe," dodáva sa v liste.